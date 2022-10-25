Король Великобритании Карл III назначил Риши Сунака на должность премьер-министра
Король Великобритании Карл III 25 октября назначил Риши Сунака премьер-министром, сообщает телеканал Sky News.
Король принял Сунака в Букингемском дворце и официально назначил его новым премьером. Кроме того, Карл III поручил ему сформировать правительство.
Сунак был избран новым премьер-министром Великобритании 24 октября. Его предшественница — Лиз Трасс — объявила о своей отставке 20 октября. Она был премьером всего 44 дня, меньше всех в истории страны.
Сунак в первом обращении в качестве премьера заявил, что предыдущее правительство допустило ошибки, которые он намерен исправить.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва не ожидает позитивных изменений в политике Великобритании по отношению к России после прихода Сунака на пост премьера.
Руководитель Центра британских исследований РАН Елена Ананьева в беседе с «Известиями» предположила, что при Сунаке британцам придется еще сильнее затянуть пояса.