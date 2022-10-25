Москва расширила «черный список» представителей стран-членов ЕС
Москва расширила список представителей стран-членов Евросоюза, которым запрещен въезд в Россию. Такие меры стали ответом на недружественные действия Брюсселя, заявили 25 октября в МИД РФ.
«Речь идет, среди прочих, о представителях европейских коммерческих структур по производству вооружений и военной техники, участвующих в поставках своей продукции киевскому режиму. Ограничения также распространены на отдельных депутатов ПАСЕ [Парламентской ассамблеи Совета Европы]», — говорится в заявлении.
В МИД отметили, что любые недружественные действия со стороны западных стран и впредь будут получать своевременный и адекватный ответ.
7 сентября Россия также расширила список представителей институтов ЕС и его стран-членов, которым запрещен въезд на территорию страны. Ограничения были распространены, в частности, на высшее военное руководство ЕС, высокопоставленных сотрудников силовых ведомств стран — членов ЕС, представителей европейских коммерческих организаций в сфере производства вооружений и военной техники, задействованных в поставках военной продукции Киеву.
31 марта Россия вновь расширила этот «черный список» представителей стран ЕС. Туда были внесены представители правительств и парламентов некоторых стран — членов ЕС, а также общественные деятели и работники СМИ, несущие персональную ответственность за продвижение незаконных антироссийских санкций и разжигание русофобских настроений.
Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.
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