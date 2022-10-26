Развеян миф о равнодушии мужчин к сладкому

Бытует мнение, что именно женщины, в отличие от противоположного пола, любят сладкое. Однако мужчины ничуть не меньше тяготеют к различным десертам, следует из результатов опроса сервиса правильного питания Level Kitchen, с которыми 26 октября ознакомились «Известия».

Выяснилось, что лишь пятая часть респондентов равнодушна к сладостям. Более 80% честно признались, что не могут отказаться от конфет, печенья и прочего. При этом любовь к сладостям не зависит от пола: сладкоежек много как среди женщин, так и среди мужчин.

Примечательно, что любовь к сладостям в большинстве случаев не знает границ — более 50% опрошенных признались, что не считают количество съеденных конфет. Лишь чуть больше трети опрошенных стараются обозначить для себя какие-то нормы потребления сладкого.

По мнению 37% сладкоежек, желание съесть десерт возникает просто потому, что это вкусно. Каждому пятому сладости способны поднять настроение, 15% опрошенных заедают стресс конфетами. Только один из десяти объясняет тягу к сладкому элементарной привычкой. Единицы едят сладости за компанию, предпочитают так перекусить либо просто перебить аппетит.

Как подчеркнула врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова, потребление сладостей без меры негативно влияет на здоровье человека, в частности, это чревато серьезными нарушениям углеводного обмена.

«Важно знать, что сахар используется массово в производстве различных категорий продуктов, поэтому мы можем получать его в скрытом виде с готовыми напитками, хлебом, соусами, готовыми завтраками, мясными полуфабрикатами, консервированными фруктами и овощами. Поэтому правильным подходом будет осознанное введение ограничения в потреблении сладких десертных блюд, ограничение или отказ от сахара в процессе приготовления домашней пищи», — посоветовала специалист.

Накануне менеджер по продукту протеиновых десертов FITKIT Артем Верис рассказал о возможных причинах тяги к сладкому. По его словам, таким образом люди стараются утешить себя в плохом расположении духа или поощрить в хорошем. Так, при употреблении сладкого в организме происходит выброс дофамина и других нейромедиаторов, а сладкий вкус пищи сам по себе вызывает чувство вознаграждения.