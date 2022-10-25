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Ростовский губернатор Голубев рассказал о рекордном урожае зерновых

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Фото: Официальный портал Правительства Ростовской области
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Хлеборобы Ростовской области в этом году собрали рекордный урожай зерновых — свыше 15 млн т, сообщил губернатор Василий Голубев.

«Ростовская область традиционно сохраняет лидирующие позиции по производству подсолнечника, товарной рыбы, молока и овощей. Выросли и объемы переработки зерновых культур», — рассказал глава региона, выступая во вторник, 25 октября, на мероприятии, посвященном Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Как уточнила пресс-служба губернатора, урожай пшеницы в этом году вдвое превышает показатели 2014 года, а средняя урожайность выросла на треть.

Голубев также отметил, что донские хозяйства получают системную господдержку, размер которой в этом году составил 5,4 млрд рублей. Благодаря этому в регионе регулярно обновляется парк сельхозтехники. «В этом году на субсидирование отечественных тракторов и комбайнов выделено около полумиллиарда рублей. Кроме того, за три года из областного бюджета дополнительно направим 1 млрд рублей на мероприятия по повышению плодородия почв. Со следующего года на Дону вводится субсидирование производства картофеля и овощей», — добавил губернатор.

На торжественном мероприятии глава региона поблагодарил ветеранов АПК, на которых «держится наша страна», вручил лучшим работникам награды, а победителям уборочной страды — переходящие кубки. Также Голубев присвоил почетное звание «Трудовая династия Дона» некоторым донским семьям, которые вместе с предками в общей сложности проработали в секторе сельского хозяйства более 600 лет.

Ранее в октябре сообщалось, что в донском регионе продолжается весь комплекс осенних полевых работ: ведется как уборка урожая различных сельхозкультур, так и озимый сев. Озимыми уже засеяно свыше 80% планируемых площадей.

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