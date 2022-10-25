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Смена названия Zara: открытие магазинов и реакция в Сети

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Фото: ТАСС/Zuma
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Популярная сеть магазинов одежды Zara объявила о ребрендинге, необходимом для сохранения торговых точек на рынке РФ. Российский бизнес сменил владельца, кроме того, в работе ритейлера произойдут изменения. О новом названии магазинов и реакции пользователей соцсетей читайте в материале «Известий».

Новое название магазинов Zara

Магазины возобновят работу под брендом «Новая мода». При этом в ассортименте сохранятся не все прежние коллекции и модели. Первоначально свои двери для покупателей откроют четыре магазина.

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Возвращение на российский рынок произойдет не раньше весны 2023 года. Это следует из соглашений Inditex с торговыми центрами.

Реакция пользователей Сети на новое название Zara

Новое название вызвало бурную критику в социальных сетях. Многие пользователи отреагировали с сарказмом и иронией.

«Девочки, бегом все в «Новая мода», — написала в Twitter девушка под ником jesuisirina.

«Новости коротко. Zara, «Zara и точка». О! «Новая мода». Отличненько», — отреагировала Tanushkina08.

Возмущение вызвало новое название у пользовательницы, называющей себя сотрудницей магазина. Она пообещала уволиться в первый же день работы торговых точек «Новой моды».

Другой пользователь с сожалением отметил, что новым названием могло стать «Заря».

Не преминула высказаться и журналистка Ксения Собчак.

«Новая мода»? Почему не «Большевичка», почему не магазин «Татьяна» или «Лилия»?» — задала она риторический вопрос подписчикам своего Telegram-канала.

Уход Zara с российского рынка

Компания Inditex закрыла все магазины своих брендов в России в марте текущего года. Свое решение производитель одежды аргументировал тем, что не мог дать гарантии бесперебойных поставок в магазины в условиях санкционной кампании.

Это привело к тому, что летом 2022 года арендодатели торговых центров и помещений стрит-ритейла в Москве и других крупных городах России начали массово подавать иски к группе Inditex. Владельцы помещений требовали от компании возмещения убытков и неустоек.

18 октября стало известно, что Inditex допускает продажу бизнеса в российском сегменте компании, которая находится в юрисдикции страны, не входящей в список недружественных. При этом часть магазинов группы навсегда уйдут из России, в том числе Massimo Dutti, Oysho и Zara Home. Другие бренды, в том числе Bershka, Pull&Bear и Stradivarius, ожидает смена названия.

Предполагается, что точки заново откроются в ТЦ «Атриум» и «Метрополис» в Москве, а также «Галерее» в Санкт-Петербурге.

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