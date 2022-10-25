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Путин призвал координационный совет к более высоким темпам работы по всем направлениям

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Президент России Владимир Путин потребовал от правительства более высоких темпов работы по всем направлениям и предельно реалистичной оценки ситуации дел в целом. Соответствующее заявление президент сделал на совещании с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей войск.

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«Это касается не только непосредственно специальной военной операции, это касается всей нашей работы практически по всем направлениям», — уточнил Путин.

Глава государства также обратил внимание на то, что необходимо обновить и улучшить административные процедуры в России в условиях борьбы с санкциями и обеспечения нужд спецоперации по защите Донбасса. Он отметил, что это касается как экономики в целом, так и отдельных отраслей производства, вооруженных сил, обеспечения спецоперации всем необходимым. По его словам, это невозможно сделать без глубокой координации между всеми структурами, министерствами, ведомствами самой разной направленности.

Путин также сообщил, что координационный совет должен был представить целевые задания по отдельным направлениям деятельности во вторник, но их до сих пор нет. Президент выразил уверенность, что в ближайшее время они будут сформулированы.

21 октября Путин подписал указ о создании координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ. В совете будут координировать поставки и ремонт вооружения, военной и специальной техники, а кроме того, следить за проведением ремонтно-восстановительных, строительно-монтажных и иных работ, контролировать логистику.

Создание координационного совета связано с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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