Корреспондент «Известий» показал последствия обстрела центра Донецка
Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев 25 октября показал последствия удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центру Донецка.
Снаряд прилетел на границу Ворошиловского и Киевского районов. По всей улице разбросаны осколки. В близлежащем кафе выбиты стекла.
«Есть разные версии, что это было. По одной версии, это ракета, по другой — специальный снаряд западного производства, который разрывается на подлете к земле, в воздухе», — сообщил военкор.
Предполагается, что это могла быть американская ракета HARM.
В результате обстрела погибли люди. Число погибших и их личности устанавливаются. Кроме того, по предварительным данным, один человек ранен.
Согласно последним данным, с 17 февраля Вооруженные силы Украины выпустили в направлении Донецкой Народной Республики (ДНР) почти 80 тыс. боеприпасов. За это время от обстрелов погибли 487 человек, в том числе 23 ребенка.
Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
ДНР вошла в состав Российской Федерации по итогам сентябрьских референдумов.
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