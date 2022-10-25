Первый отрезок скоростной трассы Казань – Екатеринбург сдали в Татарстане
В Татарстане завершили реконструкцию первого участка трассы М-7 «Волга», который станет частью скоростного маршрута Казань – Екатеринбург. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».
Речь идет о шестикилометровом участке трассы М-7 с 1155-го по 1161-й км. Он расположен на территории Актанышского района республики, пишет ИА «Татар-информ».
«Для соответствия требованиям скоростного маршрута дорожники расширили проезжую часть с двух до четырех полос. Капремонт автодороги позволит повысить пропускную способность более чем в два раза и обеспечить проезд транспорта с более высокой средней скоростью», — говорится в сообщении управления.
Скоростной маршрут Казань – Екатеринбург станет продолжением строящейся трассы М-12 Москва – Казань, уточняет InKazan.ru. Общая протяженность транспортного коридора от Москвы до Екатеринбурга составит 1,6 тыс. кв, из них 305 км пройдут по территории Татарстана.
Сейчас в республике в рамках создания скоростного маршрута строится обход Нижнекамска и Набережных Челнов, также продолжается реконструкция М-7 на отрезке с 1061-го по 1068-й км в Тукаевском районе.
Трасса М-12 входит в федеральный проект «Европа – Западный Китай», который в свою очередь входит в нацпроект «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года».
8 сентября 2022 года президент России Владимир Путин дал старт автомобильному движению на трассах М-12 и М-5, а также по Екатеринбургской кольцевой автодороге. На магистрали М-12 был открыт участок протяженностью 23 км от Центральной кольцевой автомобильной дороги до пересечения с федеральной дорогой А-108 «Московское большое кольцо» в районе города Орехово-Зуево (Подмосковье).