Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Число пострадавших при взрыве машины в Мелитополе увеличилось до шести
Политика
Путин упрекнул координационный совет в отсутствии подготовленного задания
Мир
США завили о готовности продолжить переговоры с Ираном по ядерной сделке
Общество
Путин заявил о необходимости улучшить административные процедуры в РФ
Политика
В Госдуме обвинили Зеленского в попрошайничестве на мировом уровне
Мир
Австрийцы выйдут на марш против наплыва беженцев с Украины
Общество
Собянин указал на необходимость введения мер допреагирования в приграничных регионах
Мир
Президент Гвинеи-Бисау заявил об интересе к закупкам кораблей и вертолетов РФ
Мир
Постпред РФ в Вене заявил об отсутствии реакции Запада на обстрелы Каховской ГЭС
Мир
Байден заявил о желании сотрудничества с новым премьером Британии
Мир
Венгрия выступила против предложений ЕК по борьбе с энергокризисом в Европе
Мир
Армянский оппозиционный депутат разорвал документ о мире между Ереваном и Баку

Первый отрезок скоростной трассы Казань – Екатеринбург сдали в Татарстане

0
Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Татарстане завершили реконструкцию первого участка трассы М-7 «Волга», который станет частью скоростного маршрута Казань – Екатеринбург. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

От кольца до кольца: открыт первый участок трассы М-12
Что представляет собой новая платная дорога Москва – Казань

Речь идет о шестикилометровом участке трассы М-7 с 1155-го по 1161-й км. Он расположен на территории Актанышского района республики, пишет ИА «Татар-информ».

«Для соответствия требованиям скоростного маршрута дорожники расширили проезжую часть с двух до четырех полос. Капремонт автодороги позволит повысить пропускную способность более чем в два раза и обеспечить проезд транспорта с более высокой средней скоростью», — говорится в сообщении управления.

Скоростной маршрут Казань – Екатеринбург станет продолжением строящейся трассы М-12 Москва – Казань, уточняет InKazan.ru. Общая протяженность транспортного коридора от Москвы до Екатеринбурга составит 1,6 тыс. кв, из них 305 км пройдут по территории Татарстана.

Сейчас в республике в рамках создания скоростного маршрута строится обход Нижнекамска и Набережных Челнов, также продолжается реконструкция М-7 на отрезке с 1061-го по 1068-й км в Тукаевском районе.

Трасса М-12 входит в федеральный проект «Европа – Западный Китай», который в свою очередь входит в нацпроект «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года».

8 сентября 2022 года президент России Владимир Путин дал старт автомобильному движению на трассах М-12 и М-5, а также по Екатеринбургской кольцевой автодороге. На магистрали М-12 был открыт участок протяженностью 23 км от Центральной кольцевой автомобильной дороги до пересечения с федеральной дорогой А-108 «Московское большое кольцо» в районе города Орехово-Зуево (Подмосковье).

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022