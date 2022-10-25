Сопредседатель АдГ раскритиковал план Шольца по восстановлению Украины

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца не тратить деньги налогоплательщиков на восстановление Украины, а способствовать мирному урегулированию конфликта с Россией.

«Канцлер Шольц расставляет неправильные приоритеты. Он хочет восстановить Украину, несмотря на то что <военная операция> в самом разгаре. Поэтому ему следует поддерживать мирные переговоры, вместо того чтобы вкладывать больше немецких налоговых денег в компании, которые могут стать объектами <военной операции>», — приводит 25 октября слова Крупаллы сайт АдГ.

По его словам, «постоянная реконструкция» принесет пользу не гражданам Украины, а западным компаниям. Ущерб должен быть возмещен Киеву один раз после подписания мирного соглашения. Крупалла также призвал Шольца восстановить торговые отношения в Европе.

Ранее, 25, октября, Шольц заявил, что Запад намерен обеспечить финансирование восстановления и модернизации Украины на десятилетия вперед. По его словам, это не что иное, как создание нового плана Маршалла XXI века.

Днем ранее стало известно, что Шольц и председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен намерены создать платформу для координации оказываемой Украине помощи в восстановлении страны. По их мнению, Киев отстаивает основы мирного сосуществования и процветания во всем мире.

После этого читатели немецкой газеты Die Welt обрушились с критикой на Шольца и фон дер Ляйен за идею о разработке «плана Маршалла» для Украины, отметив, что такой план вскоре может потребоваться самой Германии.

20 октября Шольц объявил о намерении Германии поддерживать Украину «столько, сколько потребуется». По его словам, финансовые потребности Киева до конца года практически удовлетворены.

До этого, 18 октября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев получил €2 млрд макрофинансовой помощи от ЕС. Он уточнил, что полученные средства будут использованы для покрытия неотложных расходов бюджета.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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