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Экспортеры раскритиковали попытки установить «политическую» предельную цену на газ

ФСЭГ: попытки установить предельную на газ, используя политические доводы, идут во вред
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Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay
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Попытки установить предельную цену на газ, используя политические доводы, вредят как производителям, так и потребителям. Об этом заявили 24 октября министры Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).

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«Министры выразили глубокую обеспокоенность в связи с попытками изменить механизмы установления цен на газ, управления рисками рынка, установлением максимальной цены с политическими обоснованиями», — цитирует «РИА Новости» итоговое заявление 24-й встречи министров ФСЭГ.

Министры отметили, что подобные вмешательства могут усилить отток инвестиций и привести к дефициту топлива на рынке.

На прошлой неделе Bloomberg сообщило, что Евросоюз пока не будет вводить потолок цен на газ из-за политических разногласий между странами союза и проблем с поставками топлива.

14 октября вице-премьер России Александр Новак выразил надежду на то, что Евросоюз не будет вводить лимит цен на закупаемый газ, отметив, что это может вызвать противоположный эффект.

Президент России Владимир Путин 7 сентября в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума назвал введение потолка цен на российский газ бесперспективным решением. Он указал на то, что административным путем в сфере экономики и мировой торговли ничего решить нельзя.

В начале сентября министры финансов стран G7 договорились о введении потолка цен на нефть и газ из России.

Страны Запада приняли решение снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля.

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