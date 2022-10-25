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Жителю Приангарья вынесли приговор за гибель 15-летней пассажирки в ДТП

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В Нижнеилимском районе Иркутской области суд вынес приговор 25-летнему водителю, по вине которого в ДТП погибла 15-летняя девочка. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службах региональных СУ СКР и прокуратуры.

Авария произошла 25 сентября 2021 года, когда подсудимый в компании друга и двух несовершеннолетних девочек катался на своем авто по району. По дороге домой, неподалеку от поселка Радищев, он не справился с управлением, машина вылетела с дороги и перевернулась.

В результате травмы получили 15-летняя и 14-летняя девочки, последней был причинен легкий вред здоровью. Третий пассажир не пострадал. Автомобилист с места происшествия скрылся, а в больницу старшую девочку доставили его родители. Спасти ее медикам не удалось.

Суд признал водителя виновным по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с последующим лишением права управлять транспортом на два года. Также суд удовлетворил иск матери погибшей девочки о компенсации в размере 1,5 млн рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил.

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