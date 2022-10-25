Более 440 незаконных вырубок леса выявили в Красноярском крае

На территории Красноярского края в 2022 году выявлено в два раза больше незаконных вырубок леса, чем в 2021-м. Об этом прокурор региона Роман Тютюник заявил на координационном совещании руководителей правоохранительных органов региона.

По словам прокурора, в первом полугодии зафиксировано 443 факта незаконной вырубки леса. Это в два раза больше, чем в 2021 году. При этом 70% преступлений являются тяжкими и совершены в особо крупном размере.

Общий причиненный ущерб составил 105 млн рублей, уточняет ИА KrasnoyarskMedia. «Черные лесорубы» возместили в бюджет 87 млн рублей.

Прокурор объяснил, что выявить большее число рубок леса стало возможным в результате усиленной работы по противодействию преступлениям в сфере лесопользования. Также Роман Тютюник отметил, что поручил сотрудникам добиваться более серьезного наказания для «черных лесорубов».

В сентябре сообщалось, что в Хабаровском крае объем незаконных вырубок лесных насаждений сократился вдвое по сравнению с 2021 годом.