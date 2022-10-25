«Тинькофф» начал выдавать усиленные квалифицированные электронные подписи

«Тинькофф» стал доверенным лицом удостоверяющего центра ФНС России. Данный статус, как пояснили в компании, позволяет выдавать усиленные квалифицированные сертификаты электронной подписи (УКЭП) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

Сейчас получить УКЭП могут только клиенты «Тинькофф Бизнеса» в Москве. Подать заявку предлагается через личный кабинет на сайте tinkoff.ru, а получить документ можно будет в точке выдачи. В течение года планируется предоставить такие же возможности клиентам в крупнейших российских регионах. В дальнейшем выпустить электронную подпись смогут компании и предприниматели, не являющиеся клиентами «Тинькофф Бизнеса».

По словам зампреда правления «Тинькофф» Федора Бухарова, получение клиентами УКЭП, не покидая экосистему, «максимально упростит их взаимодействие с другими организациями — не нужны будут ни бумажные документы, ни посещения офисов госслужб и нотариусов, всё можно будет оформить в приложении из любой точки мира».

«С помощью УКЭП предприниматель может открыть бизнес, зарегистрировать кассу, поучаствовать в тендере, подключить онлайн-бухгалтерию, подписать декларацию, направить ее в налоговую и решать другие задачи», — рассказал Бухаров.

Юрлица и ИП используют усиленную квалифицированную электронную подпись для того, чтобы придать электронным документам (например, контракту или налоговой отчетности) юридическую значимость.