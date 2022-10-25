BYD готовит внедорожник на электротяге в стиле Land Rover

Китайская компания BYD, один из крупнейших в мире производителей электромобилей, готовит к выпуску новый большой электрический кроссовер. Прототипы модели проходят испытания на дорогах Китая и похожи на внедорожник британской марки Land Rover, о чем 25 октября сообщил портал Drom.

Машина закрыта маскировочной пленкой, которая скрывает некоторые детали электромобиля, но главные стилевые особенности видны четко — новый кроссовер BYD имеет ярко выраженный стиль классического вездехода. Такого, как знаменитый Land Rover: ровные и горизонтальные крыша с капотом, угловатые колесные арки и подвешенное на пятой задней двери запасное колесо. Специалисты считают, что такая форма кузова своими формами напоминает культовый британский внедорожник.

Из современных веяний у нового BYD эксперты заметили головную оптику, сделанную из нескольких блоков.

Так как марка BYD известна тем, что полностью отказалась от выпуска автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, новинка будет выпущена либо в гибридном исполнении, либо в виде чистого электромобиля.

Точных данных, когда машина появится на рынке, нет, но эксперты предположили, что к 2024 модельному году кроссовер будет готов.

20 сентября стало известно, что китайская BYD планирует в 2023 выйти на российский рынок с линейкой электромобилей. Завозить машины в Россию намерена белорусская компания SGP, которая получила разрешение продавать электрокары BYD на всем пространстве СНГ. Квота на Россию и СНГ составляет до 150 тыс. электрокаров в 2023 году, все они будут импортироваться из Китая.