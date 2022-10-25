Качиньский заявил о возможности США «раздавить ФРГ одним пальцем»

США имеют возможность «раздавить Германию одним пальцем». Об этом 23 октября заявил глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

«Германия не является мировой державой. Когда-то она правда ею была, но сегодня она таковой не является и далека от этого. Ведь США раздавили бы их одним пальцем», — цитирует его газета Rzeczpospolita.

По словам политика, поляки страдают от «национальной микромании», они вынуждены кланяться более могущественным странам. Также гражданам страны свойственно переоценивать силу других государств.

Качиньский считает, что Берлин хочет использовать Варшаву «как ходули, чтобы казаться крупнее, чем есть на самом деле».

25 октября замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что Варшава пока не получила ответа от ФРГ на свою ноту по выплате репараций за ущерб, нанесенный в период Второй мировой войны. Он пояснил, что такие процессы занимают время, требуют политической и дипломатической дискуссии.

Берлин многократно отмечал, что вопрос репараций закрыт.