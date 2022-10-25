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Во Франции опровергли данные о нацистском прошлом подарка Макрона папе римскому

Во Франции опровергли информацию, что подаренную папе Римскому книгу могли украсть нацисты
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Фото: Global Look Press/Spaziani/Vatican Media
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Информация о том, что книга, которую президент Франции Эммануэль Макрон подарил папе римскому Франциску, могла быть украдена нацистами при оккупации Львова во время Второй мировой войны, не соответствует действительности. Об этом заявил известный французский букинист Патрик Хэтчуэль, предоставивший издание в Елисейском дворце.

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По его словам, которые приводит французская газета Le Parisien, книга была куплена в библиотеке Львова в конце XIX века парижским книготорговцем Люсьеном Буденом, о чем свидетельствует его печать. А сам Хэтчуэль получил издание от частного коллекционера, предварительно проверив его историю.

«История этой книги никак не связана с нацистскими грабежами», — отметил Хэтчуэль.

О том, что книга, подаренная папе римскому президентом Макроном, могла быть украдена нацистами при оккупации Львова, ранее заявил руководитель Польского института международных отношений Славомир Дембский.

Встреча понтифика и Макрона в Ватикане состоялась 24 октября. На ней французский лидер вручил папе Франциску одно из первых изданий трактата Иммануила Канта «К вечному миру» 1796 года. Как отмечалось, на первой странице книги есть штамп «Академический читальный зал во Львове».

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