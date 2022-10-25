Эксперт рассказал об опыте Ирана по строительству газовых турбин
У Ирана остался опыт строительства газовых турбин, рассказал «Известиям» 25 октября эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов.
23 октября агентство IRNA сообщило, что Тегеран поставит Москве 40 газовых турбин в рамках подписанного соглашения. По словам управляющего директора Иранской газовой инжиниринговой и девелоперской компании Реза Ношади, 85% оборудования и объектов, необходимых для функционирования газовой отрасли, производятся на территории Ирана.
Родионов отметил, что у республики есть опыт возведения газовых электростанций в условиях изоляции.
«Пик ввода генерирующих мощностей пришелся на 2000-е годы: в период с 2001 по 2010 год в Иране было введено в строй 29 ГВт газовых электростанций, лишь вдвое меньше, чем во всех остальных странах Ближнего Востока (57 ГВт)», — рассказал эксперт.
В дальнейшем, по его словам, темпы строительства газовых станций в стране замедлились: с 2011 по 2020 год в республике было введено в строй 11 ГВт газовых электростанций, тогда как во всех остальных странах Ближнего Востока — 90 ГВт, согласно информации Global Energy Monitor.
Ранее, 24 августа, министр нефтяной промышленности Ирана Джавад Оуджи заявил, что Иран и Россия подпишут контракт о своповых поставках природного газа. Иранское агентства Fars 20 сентября, ссылаясь на министерство нефти, сообщило, что республика намерена ежедневно закупать по 9 млн куб. м российского газа через Азербайджан. Тогда же уточнялось, что в июле 2022 года между Иранской национальной нефтяной компанией и энергетической корпорацией «Газпром» был подписан меморандум по стратегическому сотрудничеству на $40 млрд.
Российский президент Владимир Путин 15 сентября на встрече с иранским лидером Ибрахимом Раиси заявил, что отношения России и Ирана развиваются по всем векторам.