Наркологи рассказали о вреде приема алкоголя перед сном

Спиртное на самом деле ухудшает качество сна, а не является хорошим снотворным, способным спасти от бессонницы. Такое мнение главный нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин высказал во вторник, 25 октября.

Специалист отметил, что после приема алкоголя организм во время сна не восстанавливает свои силы, потому что горячительные напитки сильно влияют на фазы сна.

«Утром болит голова, мучает слабость, появляется чувство разбитости. Все это происходит из-за того, что алкоголь влияет на фазы сна», — цитирует его телеканал «360».

Главный внештатный психиатр-нарколог подмосковного Минздрава Виталий Холдин также заявил, что алкоголь не улучшает сон. Об этом сообщает пресс-служба министерства. Врач отметил, что спиртное обладает мочегонным эффектом, заставляя человека по ночам вставать в туалет. Кроме того, у выпившего снижается тонус мышц языка, мягкого неба, глотки, поэтому появляется храп.

«Как же улучшить качество сна? Во-первых, все тонизирующие продукты — кофе, чай, шоколад — употреблять в первой половине дня. Во-вторых, поможет четкий распорядок дня и режим», — цитирует нарколога РИАМО.

24 октября правительство России опубликовало постановление, которое утверждает новые правила освидетельствования автомобилистов на состояние алкогольного опьянения и оформления результатов обследования. Из него следует, что должностные лица, наделенные правом госнадзора и контроля за безопасностью движения, могут провести освидетельствование водителя на алкогольное опьянение с применением видеозаписи или в присутствии двух понятых.

Основаниями могут послужить запах алкоголя изо рта водителя, нарушение речи, неустойчивость, резкое изменение цвета лица или неадекватное поведение в нормальных условиях.

Действие документа вступит в силу с 1 марта 2023 года, нормативы будут действовать до 1 марта 2029 года.

В Москве с 1 по 20 октября выявлено 1497 водителей с признаками опьянения, из которых у 648 оно было доказано. Столичные инспекторы ДПС подчеркнули, что 63 водителя из общего числа сели нетрезвыми за руль, будучи лишенными права управления автомобилем. Им грозит уголовная ответственность.

ГИБДД Москвы еще раз напомнила автомобилистам, что садиться за руль в состоянии опьянения недопустимо, сообщает телеканал «Звезда».