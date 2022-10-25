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Собянин указал на необходимость введения мер допреагирования в приграничных регионах

Собянин: в ряде субъектов, таких как Белгород, требуются меры дополнительного реагирования
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Мэр Москвы Сергей Собянин 24 октября на заседании координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ указал на необходимость введения мер допреагирования в приграничных субъектах, таких как Белгородская область.

Он отметил, что в большинстве регионов работа по реагированию на угрозы безопасности ведется планово.

«Идет достаточно сложная техническая и организационная работа с привлечением всех силовых ведомств и правительства. В большинстве субъектов эта работа ведется спокойно, в плановом режиме, без каких-то экстренных мер. Тем не менее в ряде субъектов, особенно приграничных, таких как Белгород, требуются меры дополнительного реагирования», — сказал Собянин, координирующий выработку мер безопасности в различных российских регионах.

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Кроме того, по его словам, в учебных центрах обустроено 60 тыс. мест для размещения мобилизованных.

Также Собянин упомянул, что социальную поддержку семей мобилизованных будут вести системно со всеми регионами.

Президент России Владимир Путин 21 октября подписал указ о создании координационного совета для потребностей, возникающих в ходе специальной военной операции на Украине.

19 октября Путин на заседании Совбеза распорядился ввести на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и города Севастополя введен средний уровень реагирования.

Власти этих регионов должны усилить меры охраны общественного порядка и важных объектов, а также переведут объекты транспорта, коммуникаций, энергетики на особый режим работы.

В регионах Центрального федерального округа, в том числе в Москве, ввели режим повышенной готовности. Эта мера влечет за собой усиление охраны общественного порядка. На особый режим работы переходят объекты энергетики, коммуникаций и транспортной сферы.

Также правоохранители получают право ограничивать движение транспортных средств и проводить их тщательный досмотр.

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