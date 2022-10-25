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В Совфеде назвали Украину обезьяной с гранатой после сообщений о «грязной бомбе»

Сенатор Ковитиди назвала Украину обезьяной с гранатой из-за желания применить «грязную бомбу»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Россия обосновано обеспокоена желанием Украины применить «грязную бомбу». Об этом 25 октября «Известиям» заявила сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди.

Атомный монтаж: Украина заканчивает создание «грязной бомбы»
Готовится провокация с целью обвинить Россию в применении ядерного оружия, уверены в Минобороны РФ

«Очевидно, что с нынешней властью Украина, как обезьяна с гранатой, представляет опасность не только для себя самой, но и для всего Европейского континента. Планы Киева незаметно для всех применить оружием массового поражения: «грязную бомбу», были раскрыты Россией вовремя», — сказала она.

Сенатор выразила уверенность, что «все здравомыслящие представители мирового сообщества будут благодарны России за защиту целого континента».

«Ведь «грязная бомба» содержит в себе радиологический ядерный боеприпас, а распыление радиоактивной пыли и дыма опасны не только для здоровья при вдыхании, но может привести к радиационному заражению почвы, воды, а также к очагам возникновения лучевой болезни на больших территориях. Элементарный инстинкт самосохранения, к сожалению, так и не пробудил мозги европейских лидеров, полностью находящихся под долларовым контролем США», — пояснила Ковитиди.

При этом она отметила, что «позорный для Европы период, несомненно, закончится».

«И мир признает, что ракетные удары Вооруженных сил Украины по Запорожской атомной станции, попытки использования Украиной «грязной бомбы» должны расцениваться как акты международного ядерного терроризма, за что виновные должны будут отвечать», — заключила сенатор.

23 октября стало известно, что украинские власти готовят на территории своей страны провокацию. Для этого может быть использована маломощный ядерный боеприпас или так называемая грязная бомба. Минобороны РФ отмечало, что при подрыве такой бомбы радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1500 км. После этого Киев мог бы обвинить Россию в использовании оружия массового уничтожения для запуска масштабной антироссийской кампании по всему миру.

24 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим уже приступил к реализации этой провокации: Восточному горно-обогатительному комбинату в городе Желтые Воды и Институту ядерных исследований в Киеве уже поставлена задача изготовить «грязную бомбу».

Минобороны России привело в готовность силы и средства на случай подрыва Украиной «грязной бомбы».

25 октября эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) направятся в Киев и город Желтые Воды (Днепропетровская область) после сообщений России о подготовке Украиной «грязной бомбы».

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