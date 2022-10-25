Путин заявил о необходимости улучшить административные процедуры в РФ

Необходимо обновить и улучшить административные процедуры в России в условиях борьбы с санкциями и обеспечения нужд спецоперации по защите Донбасса. Об этом во вторник, 25 октября, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей войск.

«Мы много раз со многими из вас, сейчас принимающими участие в этом совещании, обсуждали вопросы, связанные с необходимостью, еще раз повторю, обновления всей нашей работы по улучшению административных процедур, много с разных сторон к этим проблемам подходили. Ну и сейчас ситуация такова, что сама жизнь подталкивает нас к тому, чтобы на всю эту работу еще раз самым внимательным образом посмотреть и выработать общие походы к обновлению всех процедур», — сказал он.

Глава государства уточнил, что это касается как экономики в целом, так и отдельных отраслей производства, вооруженных сил, обеспечения спецоперации всем необходимым. Он отметил, что это невозможно сделать без глубокой координации между всеми структурами, министерствами, ведомствами самой разной направленности.

Путин также сообщил, что координационный совет должен был представить целевые задания по отдельным направлениям деятельности во вторник, но их пока нет. Однако президент выразил уверенность, что в ближайшее время они будут сформулированы.

21 октября глава государства подписал указ о создании координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ. В совете будут координировать поставки и ремонт вооружения, военной и специальной техники, а кроме того, следить за проведением ремонтно-восстановительных, строительно-монтажных и иных работ, контролировать логистику.

Создание координационного совета связано с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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