Президент Гвинеи-Бисау заявил об интересе к закупкам кораблей и вертолетов РФ
Президент Гвинеи-Бисау Умаро Сисоку Эмбало заявил о желании купить у России военные корабли и вертолеты. Об этом он рассказал 25 октября на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
«Может быть, Россия сможет нам предоставить такие корабли, и затем мы посмотрим, как мы можем заплатить за эти фрегаты. Можем также выписать и вертолеты. Посмотрим, как мы сможем рассчитаться с Россией», — сказал Эмбало.
В ответ Путин заявил, что Россия рассмотрит это предложение. Он также отметил важность борьбы с морским пиратством и согласования единой позиции по этому вопросу.
15 августа глава «Рособоронэкспорта» (входит в «Ростех») Александр Михеев сообщил, что в 2022 году Россия поставила иностранным покупателям за рубеж вооружение на сумму $5,4 млрд. Всего портфель заказов составляет $52,9 млрд.
Ранее, 18 июля, стало известно, что «Рособоронэкспорт» и «Вертолеты России» подписали контракт на поставку партии модернизированных вертолетов Ми-171Е зарубежному заказчику. Как отметили в пресс-службе «Ростеха», Ми-17 успешно используются в ходе полицейских операций в латиноамериканских странах, а также в экстремальных погодных условиях Арктики и Африки.