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Fox News перечислил разрушающие США действия Байдена

Fox News: Байден разрушил экономику США несколькими шагами
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Yuri Gripas
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Политика американского лидера Джо Байдена привела в том числе к рекордной инфляции и росту преступности. На разрушение общественной и экономической жизни США политику потребовались семь шагов, говорится в публикации на сайте телеканала Fox News 25 октября.

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Как уточняет автор материала Стивен Мур, в настоящее время Байден, стремясь стать «историческим президентом, превратившим страну в новым рабочий рай», ведет США не к процветанию. По его мнению, политику потребовалось только несколько действий, чтобы подорвать экономику и общество страны изнутри.

Объявив войну американскому нефти и газу и стремясь перейти на зеленую энергетику, Байден сделал США более зависимыми от оппонентов, полагает обозреватель. Кроме того, через границу Мексики и США в страну прибывают сотни тысяч потенциальных преступников и получателей пособий. Миграционная политика и граница не регулируется, отметил он.

Инфляция в США стала способом обесценивания доллара, одновременно за 21 месяц нахождения Байдена в Белом доме госдолг страны вырос на несколько триллионов долларов.

Декларируя единство нации в ходе предвыборной кампании, Байден сейчас настраивает разные группы общества друг против друга: белые идут против черных, геи противопоставлены натуралам, что ведет к кризису общества.

Также президент США позволил профсоюзам учителей и левым активистам изменить учебную программу с помощью антиамериканской пропаганды.

«Это противоположно воспитанию патриотизма и любви к Родине», — продолжает обозреватель.

Также он назвал «сценой из «Бэтмена» амнистию для преступников и освобождение их из тюрем за не тяжкие преступления, которые провел Байден. По его мнению, политика демократа предпочитает защищать права преступников, а не их жертв.

24 октября обозреватель телеканала Fox News Лиза Бут отметила, что Байден всего за два года сумел разрушить страну. Она обратила внимание, что инфляция в стране достигает 40-летнего максимума, а цены на бензин бьют рекорды.

16 октября Fox News опубликовал результаты опроса, которые показали, что если бы выборы президента США проходили сегодня, то более половины избирателей, скорее всего, поддержали бы кого-то другого, но не действующего президента страны.

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