Байден заявил о желании сотрудничества с новым премьером Британии
Президент США Джо Байден поздравил нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака со вступлением в должность и выразил надежду на сотрудничество в украинском вопросе. Об этом он написал в своем Twitter 25 октября.
«Поздравляю Риши Сунака с тем, что он стал премьер-министром Соединенного Королевства. Очень рассчитываю на укрепление нашего сотрудничества», — заявил Байден.
По его словам, сотрудничество двух стран в вопросах поддержки Украины также крайне важно для процветания мировой безопасности.
Ранее 25 октября стало известно, что Байден в ближайшие дни намерен провести разговор с Риши Сунаком.
Сунак был избран новым премьер-министром Великобритании 24 октября. Он остался единственным претендентом на пост главы кабмина, после того как лидер палаты общин Пенни Мордонт отказалась от участия в выборах, а бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не стал выдвигать свою кандидатуру.
После избрания Сунак заявил членам парламента от Консервативной партии, что им необходимо объединиться перед лицом кризиса. В своей первой публичной речи на новом посту он объявил, что объединение страны и партии станет для него приоритетом.
Читатели британской газеты Express негативно отреагировали на назначение Сунака премьер-министром Британии.
Руководитель Центра британских исследований РАН Елена Ананьева в беседе с «Известиями» предположила, что при Сунаке британцам придется еще сильнее затянуть пояса.