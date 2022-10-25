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В Москве открыли памятник оперной певице Галине Вишневской

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Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Мобильный репортер
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Открытие памятника оперной певице, народной артистке СССР, полному кавалеру ордена «За заслуги перед Отечеством» Галине Вишневской состоялось на улице Остоженка. Об этом пресс-служба департамента культурного наследия Москвы сообщила во вторник, 25 октября.

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«Монумент установили рядом с Центром оперного пения имени Галины Павловны», — сказали в пресс-службе.

Памятник изготовили скульптор Александр Рукавишников и архитектор Михаил Посохин. Установку инициировал Региональный общественный фонд культурных и гуманитарных программ М.Л. Ростроповича, сообщается на сайте kp.ru.

Авторы монумента изобразили Галину Павловну в полный рост на высоком постаменте.

«Общая стилизация памятника отсылает к деревянному зодчеству. Торжественное открытие было приурочено к дню рождения выдающейся певицы», — цитирует агентство городских новостей «Москва» руководителя департамента Алексея Емельянова.

Ранее, 27 марта 2017 года, мемориальную доску виолончелисту и дирижеру Мстиславу Ростроповичу и его супруге, оперной певице Галине Вишневской открыли в Москве. Она появилась на доме в Газетном переулке, где жила супружеская пара.

Галина Вишневская умерла 11 декабря 2012 года. В сентябре прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин выделил грант в размере 15 млн рублей на установку памятника оперной певице. Предполагалось, что эти деньги составят половину затрат, сообщается на сайте aif.ru.

Изначально торжественное открытие памятника должно было пройти 27 марта 2022 года, его хотели приурочить ко дню 95-летия супруга Вишневской, музыканта Мстислава Ростроповича, умершего в 2007 году.

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