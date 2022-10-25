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Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против главы Минтранса России Савельева

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Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении министра транспорта России Виталия Савельева, обвинив его в участии в подготовке и проведении спецоперации России по защите Донбасса. Об этом сообщили 25 октября в офисе генпрокурора Украины.

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Как отмечается в Telegram-канале ведомства, главе российского транспортного министерства объявлено о подозрении в соучастии по двум статьям уголовного кодекса Украины. Среди них — якобы пособничество в ведении военных действий (ч. 5 ст. 27) и незаконная переправка военной техники через Крым границу Украины по железной дороге (ч. 2 ст. 437 УК Украины).

В офисе генпрокурора утверждают, что, по данным Службы безопасности Украины (СБУ), Савельев «содействовал Минобороны РФ в перемещении личного состава, вооружения и военной техники» к границам страны и на ее территорию. В частности, он якобы обеспечил переброску почти 300 бронетранспортеров (БТР), боевых машин пехоты и «сотни тонн» горюче-смазочных материалов, задействовав для этого более 250 вагонов.

Ранее, 10 октября, сообщалось, что СБУ объявила в розыск около 700 российских чиновников. В их числе оказались зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, командующий российскими войсками в зоне спецоперации Сергей Суровикин, официальный представитель МИД Мария Захарова и другие. Против них возбудили уголовные дела за «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны» (ст. 110 УК Украины). Максимальное наказание по этой статье — до 10 лет лишения свободы.

В тот же день Захарова, комментируя новость об объявлении ее в розыск, заявила, что ее искать не надо. Она находится в Telegram и с нею — 500 тыс. человек.

До этого, 5 октября, СБУ выдвинула обвинения врио губернатора Херсонской области Владимиру Сальдо и его заместителю Екатерине Губаревой. Известно, что они обвиняются в «коллаборационистской деятельности, организации и проведении мероприятий политического характера, осуществлении информационной деятельности» в поддержку России.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите мирного населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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