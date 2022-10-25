Haval Jolion стал третьим по популярности в России за 9 месяцев

Китайский кроссовер Haval Jolion по итогам девяти месяцев 2022 года вошел в тройку самых популярных новых моделей внедорожников и кроссоверов на российском рынке. Об этом 25 октября сообщило агентство «Автостат».

С января по сентябрь 2022 года кроссовер Haval Jolion был куплен в количестве 11 031 автомобиль. Специалисты подсчитали, что по популярности среди новых машин на российском рынке он уступил кроссоверам Hyundai Creta (17 039 штук) и французскому Renault Duster (12 784 авто).

Hyundai и Renault в России уже не производятся, дилеры распродают остатки, тогда как модель Haval Jolion выпускается на российском заводе Great Wall в Тульской области.

Таким образом, у кроссовера есть все шансы возглавить список самых популярных внедорожников в России.

По итогам восьми месяцев текущего года Haval Jolion находился на пятом месте в российском рейтинге внедорожников, но за счет сентябрьских продаж китайская модель смогла опередить отечественный вездеход Lada Niva Travel и японский кроссовер Toyota RAV4, которые с начала 2022 года разошлись тиражом в 10 280 и 9319 единиц соответственно.

Эксперты агентства считают, что с учетом текущих рыночных результатов октября 2022 года Haval Jolion наверняка опередит Renault Duster и выйдет на второе место в рейтинге новых внедорожников и кроссоверов за 10 месяцев текущего года.

Догнать «корейца» Hyundai Creta к концу 2022 года Haval Jolion будет крайне сложно — разрыв составляет 6 тыс. машин. Впрочем, автомобиль является не только самым популярным среди китайских машин на российском рынке, но и является единственной иномаркой, которая подпадает под условия госпрограммы льготного автокредитования.

19 октября стало известно, что китайская компания Haval сертифицировала в России спортверсию кроссовера Jolion. По данным специалистов, речь идет о машине китайской сборки, а не российской. Новая версия Jolion со спортивным дизайном получила новую решетку радиатора с небольшими ячейками, агрессивные бамперы, другой спойлер и выхлопную систему с двумя патрубками. Эксперты отметили, что такая модификация на данный момент не продается даже в Китае.