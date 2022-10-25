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Умер бывший глава Пентагона Эштон Картер

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Yin Bogu
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Умер бывший глава Пентагона Эштон Картер. Об этом 25 октября сообщает Reuters со ссылкой на заявление его семьи.

Он скончался от сердечного приступа. Картеру было 68 лет.

«Картер <...> помогал контролировать запуск военной стратегии, которая должна была отбросить <...> группировку «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России организация. — Ред.) в Сирии и Ираке и, в конечном итоге, нанести поражение этой организации», — отмечается в сообщении агентства.

Картер был 25-м министром обороны США. Он возглавлял Пентагон с февраля 2015-го по январь 2017 года. В 2016 году Картер называл Россию первой в списке глобальных стратегических вызовов для безопасности США.

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