Умер бывший глава Пентагона Эштон Картер
Умер бывший глава Пентагона Эштон Картер. Об этом 25 октября сообщает Reuters со ссылкой на заявление его семьи.
Он скончался от сердечного приступа. Картеру было 68 лет.
«Картер <...> помогал контролировать запуск военной стратегии, которая должна была отбросить <...> группировку «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России организация. — Ред.) в Сирии и Ираке и, в конечном итоге, нанести поражение этой организации», — отмечается в сообщении агентства.
Картер был 25-м министром обороны США. Он возглавлял Пентагон с февраля 2015-го по январь 2017 года. В 2016 году Картер называл Россию первой в списке глобальных стратегических вызовов для безопасности США.