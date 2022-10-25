30 октября состоится масштабный концерт «Золотые хиты МУЗ-ТВ»

30 октября в столичном концертном зале «Music Media Dome» состоится масштабный концерт «Золотые хиты МУЗ-ТВ».

Кумиры нескольких поколений погрузят гостей в атмосферу приятной ностальгии и как в старые добрые времена порадуют поклонников любимыми, узнаваемыми с первых строк хитами, которые в разные годы возглавляли все чарты страны.

В этом году зрителей ждёт незабываемое шоу, всё музыкальное «золото» и многочисленные сюрпризы в лучших традициях канала! Создавать отличное настроение будут более 30 звезд 90-х и 00-х: Влад Сташевский, Шура, Сергей Бобунец (лидер гр. «Смысловые Галлюцинации»), «НА-НА», «Вирус», «ДЕМО», Татьяна Буланова, Наталия Гулькина, Стас Костюшкин, «Лицей», «Отпетые мошенники», «REFLEX», Дмитрий Маликов, «Братья Грим», Митя Фомин, Александр Шоуа & Непара, «5sta Family», золотой состав гр. «Стрелки», «Банд’Эрос», DJ Groove, PLAZMA, «Блестящие», Юлия Савичева, Катя Лель, Алиса Мон, DJ KATYA GUSEVA и другие!