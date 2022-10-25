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Прокуратура организовала проверку после пожара в цехе в Волгограде

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Фото: ТАСС/МЧС России
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Прокуратура Волгоградской области организовала проверку после пожара в цехе по производству алюминиевых радиаторов в Волгограде. Об этом 25 октября заявили в пресс-службе ведомства.

«По предварительным данным, сегодня около 13:30 на заводе по производству радиаторов отопления произошло воспламенение алюминиевой пыли в вытяжной трубе», — говорится в сообщении.

В результате происшествия один человек погиб, двое госпитализированы с ожогами различной степени тяжести.

«В рамках надзорной проверки будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства, в том числе в части обеспечения безопасности условий охраны труда», — заключили в прокуратуре.

О ЧП на этом заводе стало известно ранее в этот день. Отмечалось, что на месте происшествия работают спасатели.

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