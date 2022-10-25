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Объявлена программа IV Всероссийского музыкального конкурса по специальности «Сольное пение»

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Фото: Global Look Press/CTK/Katerina Sulova
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С 1 по 7 ноября 2022 г. в Концертно-театральном центре «Югра-Классик» будет проходить IV Всероссийский музыкальный конкурс по специальности «Сольное пение». Учредителями Конкурса являются Правительство Российской Федерации и Министерство культуры Российской Федерации. Организатор — ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.

Конкурсные туры будут чередоваться с мероприятиями интересной культурной программы.

1 ноября (15:00-16:00) состоятся регистрация и жеребьевка участников.

1 ноября (19:00) пройдет торжественное открытие Конкурса – концерт «Звезды мировой оперы», в котором примут участие члены конкурсного жюри: заслуженная артистка Российской Федерации, народная артистка РСО-Алания и Южной Осетии, солистка Новосибирского театра оперы и балета, приглашенная солистка Большого и Мариинского театров Вероника Джиоева (сопрано); заслуженный артист России, солист оперной труппы Большого театра России Михаил Казаков (бас); народный артист России, солист Мариинского театра Юрий Лаптев (баритон); заслуженная артистка Российской Федерации, солистка Татарского академического государственного театра оперы и балета им. М. Джалиля, солистка Мариинского театра Альбина Шагимуратова (колоратурное сопрано); заслуженная артистка России Ирина Макарова (меццо-сопрано).

На сцену вместе с именитыми солистами выйдет Симфонический оркестр Сургутской филармонии, дирижер Станислав Дятлов.

В программе концерта-открытия прозвучат арии и сцены из русских и зарубежных опер, популярная вокальная классика.

Среди исполнителей концерта «Звезды мировой оперы» — три лауреата Конкурса Чайковского разных лет — Михаил Казаков, Альбина Шагимуратова и Инна Макарова. Будущие обладатели I премии IV Всероссийского музыкального конкурса смогут принять участие без предварительного отбора в XVII Международном конкурсе имени П. И. Чайковского, который состоится в 2023 году.

3 ноября (11:00-21:00) и 5 ноября (10:00-22:30) пройдут I и II туры Конкурса.

4 ноября (12:00-15:00) — творческая встреча – мастер-класс членов жюри для участников I тура, которые не прошли во II тур, а также учащихся музыкальных учебных заведений г.г. Ханты-Мансийска и Сургута.

4 ноября (19:00) — концерт известной пианистки Валентины Лисицы. В программе — произведения Л. Бетховена, С. В. Рахманинова, Ф. Шопена, Ф. Листа и других композиторов.

6 ноября (11:00-14:00) – творческая встреча – мастер-класс для участников II тура, которые не прошли в III тур, а также для учащихся музыкальных учебных заведений г.г. Ханты-Мансийска и Сургута.

6 ноября (15:00) — лекция «И всюду страсти роковые…». Сергей Рахманинов и одноактная опера рубежа XIX–XX веков», которую проведет музыкальный журналист Наталья Сурнина.

6 ноября (17:00) — Круглый стол «О развитии исполнительского искусства в современных условиях» с участием членов жюри Конкурса.

7 ноября (10:00-14:00) состоится решающий III тур, на котором определятся победители Конкурса.

7 ноября (19:00) — гала-концерт лауреатов IV Всероссийского музыкального конкурса по специальности «Сольное пение». III тур и гала-концерт пройдут в сопровождении Симфонического оркестра Сургутской филармонии, дирижер Станислав Дятлов.

Открытие Конкурса, все туры и гала-концерт будут транслироваться в прямом эфире в официальной группе Vk, а гала-концерт лауреатов также на портале Культура.рф.

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