Постпред РФ в Вене заявил об отсутствии реакции Запада на обстрелы Каховской ГЭС

Адекватной реакции Запада на провокации Украины на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) нет. Об этом 25 октября заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Адекватной реакции нет», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Накануне глава военно-гражданской администрации (ВГА) Новой Каховки Владимир Леонтьев рассказал «Известиям», что произойдет в случае разрушения Каховской ГЭС в результате обстрелов со стороны украинских войск. По его словам, тогда Новая Каховка окажется под угрозой затопления, так как вода поднимется как минимум на 12 м. Многие дома затопятся.

22 октября Леонтьев сообщил, что на Каховском водохранилище начали сбрасывать больше воды, чтобы снизить ущерб при возможном разрушении ГЭС из-за обстрелов со стороны Киева.

За день до этого постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия распространила в Совете Безопасности ООН письмо, в котором призвала предотвратить провокацию Украины на Каховской ГЭС. Он указал: большинство ракет, прилетающих на территорию Новой Каховки и городской ГЭС, — американские HIMARS. При этом киевский режим нацеливает их специально на каховскую дамбу, чтобы пробить ее и вызвать повышение уровня воды, которое может привести к затоплению близлежащих территорий.

19 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ продолжают наносить удары по шлюзам Каховской ГЭС, чтобы подтопить территории ниже по Днепру. По словам Сальдо, есть опасения, что если вода пойдет по нижней части Днепра, то уровень, по расчетам специалистов, поднимется на 1–1,5 м.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении с 20 октября военного положения на территориях ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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