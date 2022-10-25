Рекордный объем ячменя заготовили для обитателей Бузулукского бора

В национальном парке Оренбургской области, Бузулукском бору, идет подготовка к зимнему подкормочному сезону. Для обитателей заготовили 60 т ячменя, что стало рекордом.

Как поясняет РИА «Оренбуржье», такие масштабные запасы связаны с неурожаем желудей в Поволжье и на Южном Урале. Специалисты объясняют, что в этих регионах дубы были ослаблены весенними морозами и резко возросшей популяцией насекомых.

Несмотря на то, что деревья не погибли, желудей, одного из основных «блюд» многих копытных и пушных зверей, уродилось немного. Спасти их от зимней бескормицы должен запас ячменя.