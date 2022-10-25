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Новая выделенка для автобусов появится во Владивостоке до конца октября

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Во Владивостоке до конца октября планируют запустить еще одну выделенную полосу для общественного транспорта. Об этом сообщает городская администрация.

Разметку сейчас наносят в центре города в районе Покровского парка. Выделенная полоса пройдет по улице Алеутской в сторону Светланской, а затем по Океанскому проспекту, пишет РИА «Восток-Медиа». В ноябре планируется демонтировать старые дорожные знаки и установить новые.

Проезд по выделенке предусмотрен для автобусов, машин экстренных служб и такси. На полосе нельзя будет останавливаться и парковаться.

Как уточняет ИА PrimaMedia, за изменения в схеме дорожного движения во Владивостоке теперь отвечает Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Там подчеркивают, что все корректировки вносятся для создания более комфортных условий для общественного транспорта и пешеходов.

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