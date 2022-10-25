Новая выделенка для автобусов появится во Владивостоке до конца октября
Во Владивостоке до конца октября планируют запустить еще одну выделенную полосу для общественного транспорта. Об этом сообщает городская администрация.
Разметку сейчас наносят в центре города в районе Покровского парка. Выделенная полоса пройдет по улице Алеутской в сторону Светланской, а затем по Океанскому проспекту, пишет РИА «Восток-Медиа». В ноябре планируется демонтировать старые дорожные знаки и установить новые.
Проезд по выделенке предусмотрен для автобусов, машин экстренных служб и такси. На полосе нельзя будет останавливаться и парковаться.
Как уточняет ИА PrimaMedia, за изменения в схеме дорожного движения во Владивостоке теперь отвечает Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Там подчеркивают, что все корректировки вносятся для создания более комфортных условий для общественного транспорта и пешеходов.