Российские военные нанесли сокрушительный удар по украинским позициям в районе Кременной. Об этом 25 октября в эфире Первого канала рассказал полковник полиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.

По его словам, нанесен удар «по наемническим войскам», которые пытались занять позиции на территории ЛНР.

«По радиоперехвату, по тому, что взяли пленных, было выявлено, с какого направления будет идти этот масштабный прорыв», — сказал Киселев.

Как он отметил, подразделения армии России были готовы к этому.

Российские силы подбили более 10 единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожен личный состав. По мнению Киселева, националисты продолжат попытки прорыва обороны в этом направлении, уточняет «Газета.Ru».

24 октября украинский пленный рассказал, что 20 украинских боевиков попали в засаду между Красным Лиманом и Кременной в ЛНР. Группа выдвинулась на участок на двух американских бронетранспортерах М113, уточнил он, добавив, что попал в плен в ходе этой операции.

В этот же день стало известно, что инженеры российской группировки войск «Отважные» начали укрепление линии обороны Сватово – Кременная.

16 октября источник в силовых структурах ЛНР рассказал об отражении попыток массированного наступления под Сватово и Кременной. Союзные силы уничтожили около 90% украинской группировки.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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