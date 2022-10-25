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Киселев: ВС России нанесли подразделению ВСУ сокрушительный удар в районе Кременной

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Российские военные нанесли сокрушительный удар по украинским позициям в районе Кременной. Об этом 25 октября в эфире Первого канала рассказал полковник полиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.

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По его словам, нанесен удар «по наемническим войскам», которые пытались занять позиции на территории ЛНР.

«По радиоперехвату, по тому, что взяли пленных, было выявлено, с какого направления будет идти этот масштабный прорыв», — сказал Киселев.

Как он отметил, подразделения армии России были готовы к этому.

Российские силы подбили более 10 единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожен личный состав. По мнению Киселева, националисты продолжат попытки прорыва обороны в этом направлении, уточняет «Газета.Ru».

24 октября украинский пленный рассказал, что 20 украинских боевиков попали в засаду между Красным Лиманом и Кременной в ЛНР. Группа выдвинулась на участок на двух американских бронетранспортерах М113, уточнил он, добавив, что попал в плен в ходе этой операции.

В этот же день стало известно, что инженеры российской группировки войск «Отважные» начали укрепление линии обороны Сватово – Кременная.

16 октября источник в силовых структурах ЛНР рассказал об отражении попыток массированного наступления под Сватово и Кременной. Союзные силы уничтожили около 90% украинской группировки.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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