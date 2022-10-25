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Президент Гвинеи-Бисау выразил надежду на диалог между Россией и Украиной

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Президент Гвинеи-Бисау Умаро Сисоку Эмбало надеется на восстановление диалога между Россией и Украиной. Об этом он заявил 25 октября в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы думаем и надеемся, что мы сможем найти путь для того, чтобы мы могли восстановить диалог между двумя братскими государствами», — сказал он.

Эмбало также отметил, что рассчитывает на обсуждение вопросов безопасности в Западной Африке, так как Россия и Гвинея-Бисау являются партнерами.

«Очень важно, чтобы Путин сказал нам, что он может сделать для разрешения этого конфликта. Позиция Африки в данном контексте показывает, что очень важно, что Россия несет для мира», — отметил глава государства.

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Ранее в этот день стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон попросил папу римского Франциска позвонить Путину и американскому лидеру Джо Байдену для разрешения конфликта на Украине. Это произошло во время их встречи в Ватикане.

Накануне 30 представителей Демократической партии США призвали администрацию Байдена изменить подход к конфликту на Украине и вступить в прямые переговоры с Россией. Они выразили обеспокоенность отсутствием регулярных переговоров между США и Россией, направленных на прекращение конфликта. Отмечается, что «альтернативой дипломатии является затяжная война».

В тот же день координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что в администрации президента США знают об этом письме и ценят обеспокоенность конгрессменов происходящим на Украине.

Также госсекретарь Энтони Блинкен заявил о готовности США вести с Россией диалог при необходимости. Однако, по его словам, ситуация вокруг Украины указывает на то, что РФ «не желает участвовать в значимой дипломатии, а продолжает действовать в противоположном направлении».

В начале октября президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным в ответ на вхождение республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Это произошло после того, как 30 сентября во время своего обращения в Кремле по итогам референдумов на освобожденных территориях Путин призвал Киев немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении принято из-за обострения ситуации в регионе на фоне обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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