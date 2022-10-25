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В РАН оценили перспективы Сунака в борьбе с кризисом в Великобритании

Научный сотрудник РАН Охошин: Сунаку потребуется несколько лет, чтобы вывести Британию из экономического кризиса
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Jon Super
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У нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака более «адекватная и эффективная» экономическая программа, чем была у его предшественницы Лиз Трасс. Об этом 25 октября «Известиям» заявил старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Олег Охошин.

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«На мой взгляд, у Риши Сунака есть необходимые компетенции, чтобы вывести страну из кризисной ситуации, так как он возглавлял минфин при премьерстве Бориса Джонсона, был успешным предпринимателем, и у него есть значительный опыт работы в международных компаниях», — сказал эксперт.

При этом он отметил, что вопрос заключается в том, сколько времени потребуется Сунаку, чтобы стабилизировать экономическую ситуацию в Британии в связи с ростом цен на энергоносители.

«Когда Британия столкнулась с последствиями мирового энергетического кризиса в конце 1970-х годов и высоким уровнем инфляции, то правительству Маргарет Тэтчер понадобилось около восьми лет, чтобы восстановить эмоционально экономику, и, конечно, в кратчайшие сроки с похожей задачей Сунак не сможет справиться. Нужно будет разрабатывать полноценный комплекс мер, их реализация будет занимать несколько лет», — пояснил Охошин.

Эксперт также указал, что преимуществом Сунака является то, «что у него хорошо налажены связи с Банком Англии и финансовыми кругами, следовательно, он будет улавливать настроения британского рынка и на основе этого более гибко подходить к своему экономическому курсу».

«То есть Лиз Трасс не хватало гибкости в выстраивании и формулировании социально-экономических задач, потому что она не учла мнения финансовых кругов, что плачевно сказалось на ее политической карьере и на экономической ситуации в стране, потому что обнародование бюджета привело к тому, что обрушился британский фонд и снизился спрос на государственные облигации, что чуть не привело к краху всего пенсионного фонда», — сказал Охошин.

Риши Сунак будет проводить более последовательную и гибкую политику в сравнении с Трасс, заключил собеседник «Известий».

Ранее в этот день Сунак в первом обращении в качестве премьер-министра Великобритании заявил, что предыдущее правительство допустило ошибки, которые он намерен исправить.

Руководитель Центра британских исследований РАН Елена Ананьева в беседе с «Известиями» предположила, что при Сунаке британцам придется еще сильнее затянуть пояса. По ее мнению, Соединенное Королевство ждет повторение периода жесткой экономии, которую проводило консервативное правительство после кризиса 2008–2009 годов.

Сунак был избран новым премьер-министром Великобритании 24 октября. Он остался единственным претендентом на пост главы кабмина, после того как лидер палаты общин Пенни Мордонт отказалась от участия в выборах, а бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не стал выдвигать свою кандидатуру.

Трасс заявила о своей отставке 20 октября. Она занимала должность премьер-министра всего 44 дня.

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