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Названа причина гибели рабочего на стройке в Оренбурге

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Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели 54-летнего рабочего на строительной площадке в Оренбурге.

Мужчина скончался утром 25 октября. Его тело нашли на территории строящегося на улице Тихой объекта, пишет Урал56.Ру.

В СУ СКР по региону подтвердили, что смерть рабочего произошла от удара током.

Как уточняет 56orb.ru, погибший работал машинистом на башенном кране. Он погиб, когда был на высоте. Потребовалось время, чтобы спустить его на землю. Ранее не исключалось, что мужчина умер от сердечного приступа.

Ранее, 13 октября, сообщалось, что в Москве человек погиб при обрушении металлических конструкций на стройке. Трагедия произошла на Кутузовском проспекте. ЧП произошло из-за обрушения труб.

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