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Шольц назвал очень сложным правовым вопросом возможность конфискации активов РФ

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Фото: REUTERS/Lisi Niesner
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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости выработки правового решения для возможной конфискации российских активов. Об этом он сказал во вторник, 25 октября, на полях международной экспертной конференции по вопросам восстановления Украины в Берлине.

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«Это очень-очень сложный правовой вопрос. Здесь необходимо проделать много работы. Мы должны при рассмотрении этого вопроса обдумать, что возможно, а что, если придерживаться правовых принципов, нет», — пояснил Шольц.

По его словам, перед Евросоюзом (ЕС) стоит беспрецедентная мера. Канцлер ФРГ добавил, что не ожидает скорого решения.

Ранее, 25 октября, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что целью ЕС является не заморозка российских активов, а их конфискация. На международной донорской конференции в Берлине, посвященной восстановлению Украины, она подчеркнула, что ЕС предстоит большая работа по созданию основания для конфискации активов.

Днем ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предложение ЕС использовать замороженные активы России для восстановления Украины является незаконным и противоречит международному праву. Заморозка активов России зарубежными странами является посягательством на собственность: государственную и частную, отметил он.

6 октября в ЕК сообщили «Известиям», что общая сумма заблокированных ЕС активов россиян по состоянию на 30 сентября составляет €16,5 млрд. В ведомстве отметили, что сейчас ЕС ищет способы конфискации и передачи Киеву этих средств.

В конце марта президент России Владимир Путин заявил, что коллективный Запад, приняв решение о заморозке российских резервов, объявил дефолт перед РФ и подвел черту под надежностью своих валют.

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