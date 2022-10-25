Жители Германии призвали наплевать на желания Зеленского и начать диалог с Россией

Читатели немецкого журнала Der Spigel поддержали призыв представителей Демократической партии США к администрации американского президента Джо Байдена изменить подход к конфликту на Украине и вступить в прямые переговоры с Россией.

Напомним, что 24 октября The Washington Post сообщила, что 30 представителей Демократической партии США направили в администрацию Байдена письмо с соответствующим призывом. По данным издания, однопартийцы американского президента впервые призывали изменить подход к конфликту на Украине. И это требование может затруднить усилия Байдена в обеспечении поддержки Киева.

Читатели немецкого журнала Der Spigel отреагировали на эту новость положительно, призвав наплевать на желания украинского лидера Владимира Зеленского и начать диалог с Россией.

«Мирное соглашение может быть достигнуто только в результате прямых переговоров между Россией и США. То, чего хочет или не хочет украинское правительство, не имеет решающего значения», — написал один из комментаторов.

«Это хорошая новость, может быть скоро на Украине прекратятся боевые действия. Зеленский тогда не выдержит, но оно того стоит», — поддержал другой.

«Ну что ж! Разум пробуждается! В Европе, в Германии, а также в Америке. Байден с его связями на Украине спровоцировал этот конфликт. Его любовь к войне и разжигание ее во всех уголках мира надо остановить», — отметил третий.

«Безусловно, хорошее предложение, без переговоров ничего не получится. Если Украина при этом, будет против, то нужно проводить переговоры и без нее», — написал пользователь.

«Раньше Зеленский говорил, что сейчас не время для переговоров с (президентом России Владимиром) Путиным. Интересно, что он скажет своему населению по этому поводу зимой», — заключил один из читателей.

По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби, в администрации президента США знают об этом письме и ценят обеспокоенность конгрессменов происходящим на Украине.

Однако, как отметил Кирби, США не будут вести переговоры с Россией без участия Украины.

Также госсекретарь Энтони Блинкен заявил о готовности США вести с Россией диалог при необходимости. Однако, по его словам, ситуация вокруг Украины указывает на то, что РФ «не желает участвовать в значимой дипломатии, а продолжает действовать в противоположном направлении».

До этого, 14 октября, Владимир Путин на пресс-конференции в Астане заявил, что пока не видит необходимости в переговорах с президентом США, отметив, что платформы для переговоров в данный момент нет.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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