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Путин оценил темпы роста товарооборота России со странами Западной Африки

Путин: темпы роста товарооборота России со странами Западной Африки очень хорошие
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Фото: Официальный сайт президента РФ
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Президент России Владимир Путин 25 октября на встрече с коллегой из Республики Гвинея-Бисау Умару Сиссоку Эмбало назвал очень хорошими темпы увеличения товарооборота со странами Западной Африки.

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«Конечно, нужно еще многое сделать для развития торгово-экономических связей, гуманитарных. Хотя и сейчас с точки зрения сотрудничества в области образования ситуация развивается вполне позитивно», — отметил Путин.

Глава государства также подчеркнул, что Эмбало возглавляет Экономическое сообщество стран Западной Африки, а в странах-членах этой организации проживает в общей сложности 400 млн человек.

«И в целом у России торговый оборот весьма приличный, и что самое главное, очень хорошие темпы увеличения торгового оборота. Надеемся, что и в ходе вашего председательства в этой организации также будет внесен вклад существенный в развитие отношений с вашей страной, с членами организации и со всем Африканским континентом», — добавил Путин.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Россия приветствует то, что Африка, на фоне происходящих событий на планете, становится одним из центров многополярного мира.

Несколько недель назад председатель Координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки (АФРОКОМ) Игорь Морозов предположил в разговоре с «Известиям», что Россия в течение ближайших 2–3 лет может удвоить свое присутствие на рынке Африки.

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