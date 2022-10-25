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На Украине предъявили обвинения главе Минтранса РФ Савельеву

СБУ предъявила обвинения главе Минтранса РФ Савельеву за «подготовку и проведении вооруженной агрессии против Украины»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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На Украине предъявили обвинения главе Минтранса России Виталию Савельеву. Об этом во вторник, 25 октября, сообщается в Telegram-канале службы безопасности Украины (СБУ).

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В сообщении утверждается, что российский министр якобы способствовал перемещению военнослужащих и военной техники РФ через Крым на Украину по железной дороге.

По информации СБУ, с конца марта прошлого года года до начала сентября 2022 года Савельев якобы обеспечил переброску почти 300 единиц российской бронетехники — бронетранспортеров (БТР), боевых машин пехоты и «сотни тонн» горюче-смазочных материалов. Для этого были задействованы более 250 вагонов.

В связи с этим Савельева обвиняют в «незаконной переправке лиц через госграницу» (ч. 2 ст. 437 УК Украины) и «пособничестве в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны» ( ч. 5 ст. 27).

Ранее, 10 октября, сообщалось, что СБУ объявила в розыск около 700 российских чиновников. В их числе оказались зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, командующий российскими войсками в зоне спецоперации Сергей Суровикин, официальный представитель МИД Мария Захарова и другие. Против них возбудили уголовные дела за «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны» (ст. 110 УК Украины). Максимальное наказание по этой статье — до десяти лет лишения свободы.

До этого, 5 октября, СБУ выдвинула обвинения врио губернатора Херсонской области Владимиру Сальдо и его заместителю Екатерине Губаревой. Известно, что они обвиняются в «коллаборационистской деятельности, организации и проведении мероприятий политического характера, осуществлении информационной деятельности» в поддержку России.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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