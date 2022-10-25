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Автоэксперт объяснил необходимость новых правил проверки водителей на алкоголь

Автоэксперт Солдатов: новые правила проверки водителей на алкоголь просто отменяют устаревшие части КоАПа
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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Автоэксперт, обозреватель «Известий» Роман Солдатов во вторник, 25 октября, объяснил, в чем необходимость введения новых правил освидетельствования автомобилистов на состояние алкогольного опьянения.

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По его словам, с постановлением не вводится ничего кардинально нового, оно лишь отменяет лишь устаревшие части КоАПа. При этом, по мнению обозревателя «Известий», изменения, как в сфере освидетельствования пьяных водителей, так и наказания, необходимы.

«Конечно, процедура освидетельствования должна быть четко прописано в законе, в том числе технические средства, такие как алкотестер. Но в любом случае необходимо ужесточать наказание, чтобы водитель лишний раз задумался над последствиями, которые его ждут, если он решит сесть за руль «под мухой», — подчеркнул Солдатов.

24 октября правительство России опубликовало постановление, которое утверждает новые правила освидетельствования автомобилистов на состояние алкогольного опьянения и оформления результатов обследования. Из него следует, что должностные лица, наделенные правом госнадзора и контроля за безопасностью движения, могут провести освидетельствование водителя на алкогольное опьянение с применением видеозаписи или в присутствии двух понятых.

Основаниями могут послужить запах алкоголя изо рта водителя, нарушение речи, неустойчивость, резкое изменение цвета лица или неадекватное поведение в нормальных условиях.

Действие документа вступит в силу с 1 марта 2023 года, нормативы будут действовать до 1 марта 2029 года.

В Москве с 1 по 20 октября выявлено 1497 водителей с признаками опьянения, из которых у 648 оно было доказано. Столичные инспекторы ДПС подчеркнули, что 63 водителя из общего числа сели нетрезвыми за руль, будучи лишенными права управления автомобилем. Им грозит уголовная ответственность.

ГИБДД Москвы еще раз напомнила автомобилистам, что садиться за руль в состоянии опьянения недопустимо.

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