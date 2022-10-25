Король Великобритании Карл III назначил Риши Сунака на должность премьер-министра

Король Великобритании Карл III назначил в ходе аудиенции Риши Сунака премьер-министром и поручил сформировать правительство страны. Об этом сообщил 25 октября телеканал Sky News.

О назначении Сунака говорится в официальном подтверждении Букингемского дворца. Ожидается, что Сунак в течение дня объявит состав своего правительства.

В первом выступлении в качестве премьер-министра политик отметил, что перед ним стоят трудные решения, но задачи не пугают его.

Также во вторник Карл III принял отставку Лиз Трасс с должности премьер-министра страны. В аккаунте Трасс в Twitter теперь указано, что она — бывший премьер-министр.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не ожидает позитивных изменений в политике Великобритании по отношению к России после избрания Риши Сунака премьер-министром. Россия сохраняет открытость и готова обсуждать сложные вопросы за столом переговоров, но не в ущерб своим интересам, добавил представитель Кремля.

Сунак был избран новым премьер-министром Великобритании 24 октября, отмечает «Газета.Ru». Он остался единственным претендентом на пост премьера, после того как лидер палаты общин Пенни Мордонт отказалась от участия в выборах, а бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не стал выдвигать свою кандидатуру.

Предшественница Сунака Лиз Трасс заявила о своей отставке 20 октября. Она занимала должность премьер-министра всего 44 дня.

После избрания политик заявил членам парламента от Консервативной партии, что им необходимо объединиться перед лицом кризиса. Объединение страны и партии станет для него приоритетом, подчеркнул Сунак.