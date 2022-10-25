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Аналитик рассказал о необычных функциях поступающих в Россию iPhone

Аналитик Муртазин рассказал, какие смартфоны с необычными функциями для других стран поступают в Россию
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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал «Известиям» об особенностях поступающих в Россию смартфонов с функциями для других стран.

Приподнять трубку: продажи смартфонов в России выросли в 1,5 раза
Почему спрос на эти гаджеты начал восстанавливаться

О появлении в российских магазинах смартфонов, предназначенных для других рынков, 25 октября сообщили ретейлеры. По данным газеты «Коммерсантъ», речь идет, в частности, о продукции Apple iPhone, ввезенной по параллельному импорту.

«Например, iPhone 14 из Америки доступны только с eSIM, физических SIM-карт там нет. В свою очередь, китайские айфоны, наоборот, двухсимочные. Аппараты из Японии при фотографировании обязательно «щелкают». Кроме того, если они определяют, что там подросток, то закрывают его лицо «квадратом», — пояснил Муртазин.

При этом он подчеркнул, что «странных» особенностей у смартфонов iPhone из других стран не так много.

«А при параллельном импорте стараются привозите те девайсы, которые совпадают с ожиданиями максимального числа людей», — добавил специалист.

Как рассказали ритейлеры, ранее покупателей смущали такие особенности устройств, в связи с чем площадки были вынуждены снижать цены. Однако теперь стоимость смартфонов с необычными функциями не отличается от обычной, так как потребители стали меньше обращать на это внимания.

6 октября сообщалось, что продажи смартфонов в России за квартал выросли в 1,5 раза. Так, с июля по сентябрь в России продали около 7 млн смартфонов, что на 60% больше, чем кварталом ранее, когда на российском рынке реализовали 4,4 млн аппаратов. Продавцы электроники считают, что возобновлению роста продаж смартфонов способствовало восстановление ассортимента гаджетов, снижение цен на них и появление на прилавках новинок, в частности, iPhone 14.

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