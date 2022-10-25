Появились кадры с моментом смертельного ДТП с 16-летней девушкой в Подмосковье

Подмосковная прокуратура опубликовала кадры с камеры видеонаблюдения, которая зафиксировала момент смертельной аварии на остановке, в результате которой погибла 16-летняя девушка.

«По предварительной информации, сегодня примерно в восемь часов утра в д. Дроздово Ленинского г.о. водитель Mercedes-Benz Sprinter не справился с управлением, вылетел с проезжей части и опрокинулся на остановку общественного транспорта», — говорится в сообщении, которое опубликовано в Telegram-канале надзорного ведомства.

За рулем Mercedes находился мужчина 1999 года рождения. ДТП произошло на первом км дороги МКАД – Дроздово – Беседы – МКАД – Слобода.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.