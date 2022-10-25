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Президент Швейцарии подтвердил отказ от поставок оружия Украине

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Фото: REUTERS/Eva Korinkova
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Швейцария не будет поставлять вооружение Украине. Об этом 25 октября заявил президент страны Иньяцио Кассис.

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«Швейцария остается надежным партнером. Мы концентрируем наши усилия на тех областях, где наша добавленная стоимость наиболее важна и где наш опыт наиболее полезен. Как нейтральная страна, мы не поставляем оружие», — сказал он на международной экспертной конференции по восстановлению, реконструкции и модернизации Украины в Берлине.

Кассис добавил, что Швейцария признает территориальную целостность и национальный суверенитет Украины. Он призвал помощь восстановить страну при помощи аналога «плана Маршалла».

18 июля газета Tages-Anzeiger сообщила о том, что швейцарские власти отказались принимать на лечение раненых военных и гражданских лиц с Украины. Соответствующий запрос поступил от Евроатлантического координационного центра реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (структура НАТО), однако власти страны дали отказ из-за позиции нейтралитета.

До этого, 3 июня, стало известно о том, что Швейцария разрешила Германии передать Украине боевые танки Leopard немецкого производства, которые ранее были отправлены обратно в ФРГ. При этом Швейцария оставила у себя собственное оборудование, в том числе 120-миллиметровые пушки, системы залпового огня, пулеметы и бортовые системы связи.

1 июня представитель государственного секретариата по экономике Швейцарии Михаэль Вютрих сообщил об отклоненном запросе Дании на поставку Киеву 20 боевых машин пехоты Piranha.

24 апреля Sonntags Zeitung сообщила, что Швейцария запретила Германии реэкспорт на Украину боеприпасов, которые используются в немецких БМП типа Marder. Тогда Вютрих рассказал, что немецкая сторона направила два запроса о передаче боеприпасов Киеву. ФРГ получила отрицательные ответы со ссылкой на швейцарский нейтралитет.

Министерство иностранных дел РФ неоднократно призывало страны перестать накачивать Украину оружием. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркивала, что эти действия приводят к гибели людей, отмечая, что Запад устроил «адскую карусель» из таких поставок.

Страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Решение о ее проведении принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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