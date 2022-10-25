Немецкий депутат призвал ФРГ «не кормить» киевских олигархов

Германия не должна «кормить олигархов», оказывая финансовую помощь Киеву. Об этом заявил 25 октября депутат бундестага от Христианско-социального союза (ХСС) Томас Зильберхорн.

Парламентарий назвал экономическую систему Украины «погрязшей в коррупции», которая должна быть приведена в соответствие с рыночной экономикой и верховенством закона.

«Мы не должны кормить теневую экономику олигархов своей помощью. Эти люди стали богатыми, потому что они буквально захватили бывшие государственные предприятия и бессовестно обогатились», — цитирует Зильбернхорна газета Augsburger Allgemeine.

При этом он отметил, что Украине действительно необходима поддержка Германии и Западной Европы, заявив, что это станет задачей для нескольких поколений.

«Сегодня у нас все еще есть специальный фонд от плана Маршалла 1947 года, который составляет почти 1 млрд евро и находится в ведении госбанка Kreditanstalt für Wiederaufbau. В этом отношении мы знаем, что восстановление целой страны требует десятилетий усилий», — пояснил политик.

Ранее во вторник канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Запад намерен обеспечить финансирование восстановления и модернизации Украины на десятилетия вперед. По его словам, это не что иное, как создание нового плана Маршалла XXI века.

При этом 24 октября читатели немецкой газеты Die Welt обрушились с критикой на Шольца и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за выдвинутую ранее идею о разработке «плана Маршалла» для Украины, отметив, что такой план вскоре может потребоваться самой Германии.

Планом Маршалла называют программу помощи Европе после Второй мировой войны, выдвинутую в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем Маршаллом. Говоря о необходимости создания подобного плана для Украины, Олаф Шольц и Урсула фон дер Ляйен напомнили, что Всемирный банк оценил ущерб от боевых действий на Украине в €350 млрд и Киев не справится с такими расходами. Поэтому Евросоюз, страны G7, международные финансовые институты и ведущие международные организации должны координировать процесс немедленного восстановления разрушенной инфраструктуры этой страны.

18 октября в подтверждение предположений европейцев премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев получил €2 млрд макрофинансовой помощи от ЕС. Он уточнил, что полученные средства будут использованы для покрытия неотложных расходов бюджета.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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