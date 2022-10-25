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Подозреваемый в работе на российские спецслужбы задержан в Норвегии

NRK: в Норвегии задержан подозреваемый в работе на российские спецслужбы
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Фото: ТАСС/EPA/TERJE PEDERSEN
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Полицейская служба безопасности Норвегии задержала в городе Тромсё на севере страны бразильца, который подозревается в том, что на самом деле является гражданином России и работает на спецслужбы РФ. Об этом 25 октября сообщил местный телеканал NRK.

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«Полицейская служба безопасности арестовала гражданина Бразилии, направлявшегося на работу в Университет Тромсё. Он подозревается в том, что находится в Норвегии под вымышленным именем и с вымышленной биографией, а на самом деле является россиянином и работает на одну из российских спецслужб», — говорится в материале.

Утверждается, что задержанный позиционирует себя как обычный гражданин, но на самом деле работает на российскую разведку.

«Среди прочего, он занимался исследованием гибридной войны. Это первый случай, когда Полицейская служба безопасности арестовывает кого-то, кого они считают нелегалом в Норвегии», — добавили журналисты.

Накануне сообщалось, что в Норвегии полиция задержала двоих граждан России, подозреваемых в съемке военных объектов. Отмечалось, что задержанные не признают вину и настаивают на том, что они обычные туристы.

До этого, 21 октября, стало известно об освобождении четверых россиян, задержанных в норвежском городе Мушёэне якобы за съемку объектов, фотографировать которые запрещено. В итоге полиция не нашла фото охраняемых объектов.

19 октября на норвежском архипелаге Шпицберген полиция задержала гражданина РФ за управление беспилотником. Ему предъявили обвинение в нарушении закона о санкциях. Имевшиеся у него дроны и электронные устройства изъяли для проверки.

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