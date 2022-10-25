ВСУ в пятый раз за день обстреляли Донецк из «Градов»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Донецку еще шесть снарядов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом сообщило 25 октября представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«В 14:51 по Донецку (Петровский район) выпущено шесть ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что это пятый обстрел города из «Градов» за день.

Накануне стало известно, что с 17 февраля Вооруженные силы Украины выпустили в направлении Донецкой Народной Республики почти 80 тыс. боеприпасов. За это время от обстрелов погибли 487 человек, в том числе 23 ребенка.

На прошлой неделе офицер Народной милиции ДНР Андрей Баевский сообщил, что населенные пункты республики ВСУ обстреляли зажигательными снарядами. По его словам, это новый этап террористической деятельности Киева.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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